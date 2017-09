La Seu exigeix retirar astes de la Policia amb la ‘rojigualda’ a l’incomplir la llicència d’obra

C. SANS

El projecte que l’ajuntament va aprovar per reformar les instal·lacions de la comissaria no les incloïa || Moció d’ERC que rebrà el suport de l’equip de govern del PDeCAT en el ple d’aquest dimarts

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament de la Seu d’Urgell requerirà a la Direcció Nacional de la Policia la retirada dels pals on oneja la bandera espanyola davant la comissaria de la Policia Nacional, al considerar que vulneren la normativa urbanística. El consistori argumenta que no formen part de la llicència d’obres que va atorgar l’any 2009 per a la reforma integral de les instal·lacions d’aquest cos policial a l’avinguda Salòria. Així consta en una moció que presentarà al ple de dimarts vinent el grup d’ERC, a l’oposició, i que rebrà el suport de l’equip de govern del PDeCAT.El projecte de remodelació que va aprovar