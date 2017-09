De l’Estatut a la sobirania

Es compleixen 40 anys de la primera Diada de la democràcia, que va congregar un milió i mig de persones a Barcelona i 20.000 a Lleida || L’efemèride coincideix amb les ‘lleis de desconnexió’

El 1977 es va celebrar la primera Diada democràtica des de la Guerra Civil. Un milió i mig de persones van reclamar “Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia” al passeig de Gràcia de Barcelona. També hi va haver una manifestació a Lleida que va mobilitzar 20.000 persones. L’efemèride coincideix amb l’aprovació de les anomenades ‘lleis de desconnexió’.Era gairebé, gairebé com en el vers de Miquel Martí i Pol: “Tot està per fer i tot és possible.” La Diada del 1977, ara fa quaranta anys, va ser la primera que es va celebrar en democràcia des de la Guerra Civil. El president de