Negocien reallotjar okupes a Mollerussa i avancen desnonaments a les Borges Blanques

La capital del Pla examinarà si estan en una situació de necessitat que justifiqui un lloguer social || Habitants de pisos okupats a la capital de les Garrigues, a l’espera de desallotjament o de judici

L’ajuntament de Mollerussa ha fet els primers passos per reallotjar alguns dels okupes del bloc de pisos del Trenquet, al carrer Indústria. L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que han iniciat contactes amb els habitants de sis dels nou habitatges okupats per avaluar la situació de cada un i determinar si es troben en una situació de necessitat que justifiqui l’accés a un lloguer social a través de la borsa d’habitatge municipal.“No és el mateix okupar per necessitat que per generar un negoci mafiós”, va puntualitzar l’alcalde. Va explicar que col·laboraran amb els serveis socials del consell per avaluar cada cas