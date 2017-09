Xavier Mayora, persona vinculada a la política local a Tàrrega durant dos dècades (vuit com a regidor a l’ajuntament i dotze com a alcalde pedani de la Figuerosa) va portar a terme ahir una vaga de fam per mostrar la seua “indignació” amb els actuals polítics locals. Mayora forma part de la plataforma Salvem els Plans de Conill, entitat que s’oposa a la construcció de la planta de compostatge d’Ossó de Sió, que ara té les obres aturades.