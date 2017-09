Inquilins que volen marxar i okupes que esperen un contracte o temen expulsió

R.R. Actualitzada 12/09/2017 a les 16:13

© Electrodomèstics i escombraries en un racó de l'aparcament. R.R.







Portes on es reconeixen les marques de panys forçats a la fusta distingeixen els pisos okupats al bloc de l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques. Hi ha mitja dotzena només en una de les escales, on tres habitatges buits estan protegits amb portes blindades. Inquilins i okupes han conviscut des de fa més de tres anys i la situació és insatisfactòria per a la majoria dels habitants del bloc.



Gairebé tots els que accedeixen a parlar demanen anonimat. “Me n’aniria, si pogués”, reconeix una inquilina, que apunta que no pot permetre’s un lloguer per sobre de la forquilla entre 135 i 160 euros del programa de lloguer solidari. “Jo em mudaré al cobrar la paga extra de desembre”, explica una altra. Soroll i música alta a la nit i brutícia a l’aparcament són alguns motius pels quals volen marxar.



Entre els okupes, un jove espera el desallotjament després de rebre la resolució judicial que l’insta a anar-se’n. Una jove, mare de quatre nenes, espera el judici per al desnonament aquest mes. Tots dos expliquen que confiaven a acollir-se a un lloguer assequible. “En lloc d’això, hi ha hagut demandes”, lamenta ella. No tots els que habiten pisos okupats estan en aquesta situació. Hi ha qui fa tres anys que no té cap litigi, encara que tampoc ha vist avenços per regularitzar la seua situació. Tanmateix, algun habitant del bloc sí que ha passat de ser un okupa a tenir un contracte de lloguer.



Un d’ells explica que, malgrat això, companyies elèctriques rebutgen donar d’alta el subministrament elèctric del pis que, igual que els que estan habitats de forma irregular, rep la llum d’una connexió il·legal al cablatge de l’edifici.