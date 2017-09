L’Algerri Balaguer tindrà plaques solars

De moment, n’ha instal·lat la meitat

Els regants del canal Algerri-Balaguer preveuen tenir a punt les instal·lacions de bombatge de l’aigua mitjançant energia solar a finals d’aquest mes, amb unes setmanes de retard a causa de la complexitat dels treballs. El president de la comunitat de regants, Carlos Gra, va explicar ahir que ja han instal·lat dos de les quatre grans plaques solars amb què de moment comptarà el sistema i que en el transcurs dels pròxims dies es col·locaran les altres dos. El projecte preveu per ara una inversió de 600.000 euros, encara que pot ampliar-se fins a superar els tres milions, si decideixen apostar per l’autonomia energètica una vegada que comprovin l’efectivitat del subministrament solar. El projecte també preveu la instal·lació d’una bomba de pistó de grans dimensions que porta incorporats aquests quatre panells solars de més de 10.000 quilos per subministrar-se. La previsió és que aquest sistema arribi a bombar entre 600 i 700 litres d’aigua per segon. L’objectiu és reduir el cost energètic que afronten cada any els regants (entre consums i penalitzacions per bombar aigua fora de la franja horària contractada), que pot superar els 1,2 milions.