La Seu d'Urgell normalitza els enterraments civils

REDACCIÓ Actualitzada 12/09/2017 a les 18:41

La sala de la Immaculada i la sala Sant Domènec podran acollir aquests funerals

© L'alcalde, Albert Batalla, reunit amb els membres de la comissió ciutadana. Ajuntament de la Seu d'Urgell

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha millorat el protocol per a la celebració d’enterraments civils a petició d’una comissió ciutadana. Així, el consistori urgellenc ha mediat entre aquesta comissió i les empreses de serveis funeraris del municipi per a poder celebrar amb totes les garanties i serveis necessaris aquest tipus de comiats funeraris.



El protocol recull, entre d’altres qüestions, que l’ajuntament de la Seu posa a disposició dels ciutadans tant la sala de la Immaculada com la sala de Sant Domènec. En aquest sentit, el ple municipal va aprovar un canvi de l’ordenança per reduir els costos d’ús de les dues sales.