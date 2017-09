Les Borges canvia la corona de l’escut per una muralla

El símbol heràldic que distingeix les ciutats || Planteja incloure la flor de lis en memòria de la seua adscripció a Lleida

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’escut municipal de les Borges Blanques canviarà la corona que ha lluït fins ara per un cinturó de muralles i torres, el símbol heràldic que distingeix les ciutats. Així consta a l’expedient per renovar aquest emblema que ha rebut l’aprovació definitiva. El nou tindrà forma de rombe i l’informe suggereix incloure-hi també l’emblema de la flor de lis, en memòria del període comprès des de l’edat mitjana fins als decrets de Nova Planta en què la capital de les Garrigues va ser un “carrer de Lleida”.“La corona actual no té rigor històric”, va apuntar l’alcalde, Enric Mir, mentre que els