L'alcaldessa en funcions de Ponts firmarà divendres un decret per a que es pugui votar el 1-O

E. Farnell Actualitzada 13/09/2017 a les 15:38

© El ple de renúncia de Francisco Garcia.

La nova alcaldesa de Ponts, nomenada aquest dimecres en funcions després de la dimissió de Francesc Garcia, ha anunciat durant el ple que divendres firmarà el decret que permetrà obrir urnes electorals de cara al proper 1 d'octubre. L'alcaldessa, Maria Alba Basomba, substitueix Garcia, que ha deixat el càrrec per motius professionals, tot i que ho ha fet sense signar el decret que permet la celebració del referèndum a la localitat. Ambdós formen part de la llista municipal de Ponts emparada per Esquerra Republicana.



Garcia ha estat alcalde de Ponts deurant 5 anys. Durant la seva intervenció a reiterat els motius de la seva renúncia i no ha obert un torn d'intervencions entre l'oposició, tot i que sí ha passat la paraula a Basomba.



L'equip de govern remetrà ara l'acta del ple a la junta electoral per a que faci constar els canvis a Ponts. Tot i les raons esgrimides per Francesc Garcia i avalades per ERC, el PDeCAT, a l'oposició, opina que es tracta d'una renúncia estrictament política