La Seu dóna un mes per retirar pals amb la ‘rojigualda’ a la comissaria

Moció d’ERC amb el suport del PDeCAT

El ple de la Seu va aprovar ahir la moció d’ERC que insta la direcció nacional de la Policia a retirar les astes davant de la comissaria de la Policia Nacional on oneja la bandera espanyola, al considerar que vulneren la normativa urbanística. Va rebre el suport del govern del PDeCAT, mentre que Compromís X la Seu va votar-hi en contra. L’edil de la CUP no va assistir a la sessió. El consistori enviarà el requeriment amb un termini d’un mes per retirar-les. Altrament, podria fer-ho d’ofici i imposar sancions.El portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, va recalcar que es tracta d’un