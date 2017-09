Mor d'hipotèrmia un excursionista de 28 anys a Aran

R. Ríos / L. García Actualitzada 13/09/2017 a les 08:40

© Un rescat dels Bombers. Bombers de la Generalitat

Un jove de 28 anys i d’Israel va morir aquest dimarts d’hipotèrmia poc després d’haver estat rescatat en estat crític al circ de Colomers, a Naut Aran. Una noia de 26 anys que l’acompanyava, també israeliana, va haver de ser evacuada a l’hospital de Vielha. Pel que sembla, tots dos estaven fent la ruta Carros de Foc i des de dissabte passat estarien perduts.



Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’avís es va rebre ahir, quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda. Va ser la jove la que va aconseguir alertar uns ramaders que eren a la zona perquè demanessin ajuda per al seu company. Fins al lloc es van desplaçar equips de rescat dels Bombers, els Mossos d’Esquadra i els Pompièrs d’Aran. El jove excursionista es trobava en una zona de difílcil accés del circ de Colomers, al terme municipal de Naut Aran. Després de ser rescatat, va ser traslladat fins a l’helicòpter del SEM, que el va evacuar, en estat crític, fins a l’Arnau de Vilanova, on va morir, segons van confirmar fonts hospitalàries.



La jove, per la seua banda, va ser traslladada, també per aire, fins a una ambulància del SEM, i d’allà, a l’hospital. Presentava símptomes d’hipotèrmia, encara que el seu estat no seria tan greu. Segons hauria explicat als serveis de rescat, tots dos estarien perduts des de dissabte, la qual cosa els hauria obligat a passar fins a tres nits al ras en una zona en la qual es van assolir mínimes de -1,5 graus. Ara s’investiguen les circumstàncies del succés i tot apunta que, per algun motiu, no van poder alertar abans de la seua desorientació.