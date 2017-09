Alpicat estrena el nou institut

Actualitzada 14/09/2017 a les 17:36

Més de 16.000 alumnes han començat aquest dijous el primer curs de Secundària a Lleida

Els instituts de Lleida han reprès aquest dijous la seua activitat després de gairebé tres mesos de vacances. Més de 16.000 alumnes han començat el primer curs de secundària a les comarques lleidatanes. D’aquests, 61 ho han fet en un nou institut, el d’Alpicat.



L’estrena del nou centre de Secundària d’Alpicat ha comptat amb la visita del director territorial d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, i de l’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart.



El nou institut d’Alpicat s’ha edificat en uns terrenys d’uns 2.500 metres quadrats contigus a l’Escola Doctor Serés, amb la qual cosa la població disposarà d’una illa educativa on, a més de l’Institut, hi haurà una llar d’infants i l’escola. D’aquesta manera, es posa fi a la marxa d’alumnes alpicatins a l’Institut Manuel de Montsuar de Lleida, que fins ara era el receptor dels alumnes d’Alpicat.



La directora, Àngels Claramunt, ha explicat que “el curs ha començat amb tota normalitat, puntualment, el dia que tocava, amb tot l’equipament a punt i en ordre”. Ella serà l’encarregada de supervisar un projecte educatiu que s’ha de materialitzar en un institut que vol que sigui “participatiu, que sigui actiu, en què l’alumnat vingui motivat, amb la mateixa il·lusió que en aquest primer dia”.



En aquest sentit, ha destacat que el primer projecte que treballaran els alumnes tractarà precisament de “com volen que sigui aquest institut, que el dissenyin, que el pensin i que l’organitzin, participant i fent-lo créixer”.



De la seua banda, Cullerés ha explicat que en els últims dies s’han ultimat les tasques per poder donar cabuda als dos grups de Primer d’ESO, així com a “una pista esportiva per poder practicar esport i tenir un pati pavimentat”.



Per la seva part, l’alcalde Joan Gilart s’ha mostrat satisfet que Alpicat gaudeixi “per fi, després de tant de temps d’espera, del nou institut”, un equipament que, al seu parer, suposa “una gran riquesa a nivell social i cultural”.