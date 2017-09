Els alcaldes reclamen més mesures contra els accidents a l’N-240

Veuen escassa la desviació obligatòria de camions a l’AP-2 entre Montblanc i les Borges

Alcaldes de l’N-240 i membres de la plataforma Prou Morts van apuntar ahir la necessitat d’arribar a un consens amb el sector del transport per implementar la prohibició de circular a vehicles pesants per l’N-240 entre Montblanc i les Borges Blanques i desviar-los per l’AP-2 a canvi de descomptes en els peatges, arran de l’anunci del Govern dimarts que serà obligatori de Montblanc a les Borges i voluntari de les Borges a Lleida. Així mateix, van assegurar ahir que la mesura no és suficient per garantir la seguretat, encara que van assenyalar que sí que pot alleujar el gran nombre