Nega haver simulat un atracament violent a la seua joieria de Tàrrega

Els Mossos afirmen que va ordir un pla per cobrar de l’assegurança, que li va abonar 351.000 € || La Fiscalia sol·licita que se li imposi una pena de nou anys de presó

L’Audiència Provincial de Lleida jutja des d’ahir un joier de Tàrrega acusat de simular un atracament a la seua botiga pel qual va arribar a cobrar 351.000 euros de la companyia d’assegurances. L’acusat, R.A., de 55 anys, va negar haver ordit l’assalt i va explicar que el matí del 27 de desembre del 2011, a l’arribar a la joieria, després d’anar a una entitat bancària, “vaig trucar al timbre i una persona em va apuntar amb una pistola per l’esquena. Em va portar a la part de darrere de la botiga, em va lligar i em va robar el rellotge que portava posat (un Rolex) i els 10.000 euros que duia a la butxaca”. Els dos atracadors, segons la seua versió, es van emportar una caixa amb diamants valorats en 218.000 euros, rellotges i altres joies en un botí valorat en 422.000 euros. L’acusat també va explicar que els atracadors van lligar l’empleada de la joieria i un altre client que va entrar poc després. Està previst que els dos declarin avui. La fiscal, que sol·licita una condemna com a autor dels delictes d’estafa en concurs de simulació de delicte i d’un robatori amb violència (cinc i quatre anys de presó, respectivament), li va preguntar per què just després de prémer el botó d’alarma (que va alertar el 112 i els Mossos) va trucar al seu agent d’assegurances i per què quatre dies abans de l’atracament havia ampliat la cobertura de la pòlissa. L’acusat va respondre que “perquè en aquests casos, una assegurança t’evita la ruïna”. Quant a la modificació de la pòlissa, va dir que “feia el que el meu agent m’aconsellava”. En canvi, el sergent dels Mossos responsable de la investigació va dir que “hi havia coses estranyes i contradiccions que ens van fer sospitar: entre altres indicis, la botiga no tenia càmeres, no va anar al banc abans del robatori i tenia molts deutes”. Els Mossos van detectar que en tres ocasions anteriors havia denunciat el robatori de maletins de joies i totes es van arxivar i li van fer escoltes telefòniques, que està previst que es reprodueixin a la sessió d’avui.