Fiscalia reclama nou anys per al joier de Tàrrega i la defensa, l’absolució

El judici a l’Audiència Provincial de Lleida contra el joier de Tàrrega R. A., de 55 anys, acusat de simular un atracament a la seua botiga pel qual va arribar a cobrar 351.000 € de la companyia d’assegurances, va quedar ahir vist per a sentència. Fiscalia, de la mateixa manera que l’acusació particular de la companyia d’assegurances Generali, va mantenir la petició i sol·licita que se li imposi una condemna de nou anys de presó com a autor dels delictes d’estafa en concurs de simulació de delicte i d’un robatori amb violència (5 i 4 anys de presó, respectivament), al considerar que ha quedat acreditat “amb prou indicis” que va ordir un pla que “li va permetre sanejar l’economia”.

El Ministeri Públic va recordar que ningú va veure els atracadors, que no van trencar cap vitrina i com “estranyament l’acusat es va poder deslligar de les brides”, entre altres coses. Per la seua part, la defensa, que va demanar l’absolució, va dir: “No hi ha cap prova contra el meu client i tot es basa en suposicions que durant el judici s’han desmuntat.” Ahir van declarar l’empleada de la botiga, que va assegurar que la van encanonar amb una pistola, i un client, que va dir: “Em van lligar de mans i peus.” Aquestes declaracions van donar suport a la tesi mantinguda per la defensa.