Podran ser beneficiaris de les ajudes les localitats que tinguin una població inferior a 20.000 habitants

Projecte de la Paeria i la UdL perquè Lleida lideri la innovació agroalimentària

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha anunciat aquest divendres als Consells Comarcals el cofinançament del 25 per cent en els projectes municipals de reducció de CO2 que es presentin dins la nova línia d’ajuts europeus FEDER de creixement sostenible 2014-2020.La dotació del programa és de 336 milions d’euros i la distribució territorial que fa el Govern de l’Estat és de 16,3 milions d’euros per a Catalunya, un repartiment que Joan Reñé ha titllat de “pervers, com desgraciadament i tant sovint acostuma a passar”, ja que hi ha “un desproporció que venim patint des de Catalunya com en tants d’altres casos”. L’anunci de Joan Reñé s’ha produït aquest matí amb motiu de la reunió que ha mantingut amb els presidents i gerents del consells comarcals i del Conselh Generau d’Aran per informar-los d’aquesta nova línia d’ajuts europeus.El president ha explicat que l’objectiu de la trobada era veure “a nivell de territori quines eren les possibilitats d’accedir a aquests ajuts”. Joan Reñé ha puntualitzat que “en totes aquelles propostes que siguin avaluades i ateses, i que vindran cofinançades amb un 50 per cent per fons comunitaris, la Diputació hi aportarà un 25 per cent”. D’aquesta manera, segons Reñé, “un cop més s’evidencia el compromís de donar suport als ajuntaments”.Aquestes subvencions, per l’esmentat import total de 336 milions d’euros, es concediran per l’Institut IDAE en el marc del Programa FEDER. Podran ser beneficiaris de les ajudes els municipis o agrupacions de municipis que tinguin una població inferior a 20.000 habitants, és a dir, “la pràctica totalitat dels de Lleida, com ha recordat Reñé.Per obtenir l’ajuda, els municipis hauran de reduir les emissions de diòxid de carboni mitjançant l’execució de projectes singulars d’estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i ús d’energies renovables.D’atra banda, el fons Feder ha concedit 1,8 milions d’euros a Inno4agro, un projecte capitanejat per l’ajuntament i la Universitat de Lleida, que aspira a la transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida, basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball, amb la capacitat de generació d’idees i nous models de negoci.L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha valorat molt positivament la subvenció a fons perdut de la Unió Europea, que representa la meitat dels 3.675.000 euros del total del pressupost, perquè s’està reconeixent “el lideratge de Lleida en el món agroalimentari, al premiar el paper que dintre la innovació del sector agroalimentari hem anat assolint aquest conjunt que és la UdL i la Paeria”.