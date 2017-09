La plantació de pistatxers es triplicarà en un any a l’Urgell fins a arribar a les 150 hectàrees

El Grup Borges, productors i La Caixa firmen un conveni que preveu el finançament d’aquest cultiu

El president del Grup Borges, Josep Pont, va anunciar ahir que projecten triplicar en un any la superfície conreada de pistatxo a l’Urgell. En l’actualitat, hi ha unes 56 hectàrees a la zona de Tàrrega i Verdú, de les quals 19 són del Grup Borges i la resta, de membres associats al projecte per promoure’l dins de l’àrea del Segarra-Garrigues. Segons Pont, a finals d’any, s’arribarà a les 100 hectàrees, quantitat que durant el 2018 es projecta que arribi a les 150. La part positiva, va destacar Pont, és que hi ha dèficit d’aquest producte a Espanya, com demostra el