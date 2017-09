Limitaran abocar purins en cap de setmana per no perjudicar el turisme

Els ramaders necessitaran plantes per tractar-los o més sòl per aplicar-los

La Generalitat prohibirà l’aplicació de purins com a fertilitzant en cultius a menys de 500 metres de nuclis habitats, centres de treball no agraris i zones de lleure en cap de setmana i dies festius. Així ho preveu el nou decret sobre dejeccions ramaderes, que va iniciar ahir el seu període d’exposició pública. Aquesta mesurada busca “equilibri entre la necessària activitat ramadera i el benestar tant dels residents com dels visitants d’aquestes zones”, segons la memòria del futur reglament. Fins ara, la normativa no distingia entre feiners i festius, de manera que permetia abocar purins a menys de mig quilòmetre