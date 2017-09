Troben amb vida una jubilada d'Organyà desapareguda

Actualitzada 15/09/2017 a les 11:21

La buscaven des de la nit de dimecres

© Una vista d'Organyà. Jordi Guardiola

Una veïna d’Organyà de 77 anys va ser localitzada dijous al migdia sana i estàlvia després de desaparèixer dimecres a la tarda a la localitat. En el dispositiu de recerca van participar un total de vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre els quals diversos equips dels GRAE, patrulles dels Mossos d’Esquadra, sanitaris del SEM i desenes de veïns. La família de la dona en va denunciar dimecres a la nit la desaparició després que anés al metge i no tornés al seu domicili. Pel que sembla, la dona, després de desorientar- se, va caure en una rasa al sortir de l’ambulatori en una zona sense urbanitzar. No va poder aixecar-se i va passar tota la nit al ras. La dona va ser rescatada a les 12.24 h. Una ambulància la va evacuar a l’hospital de la Seu tot i que no presentava ferides greus, segons els Bombers.