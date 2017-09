Vielha ajorna un any la regulació dels pisos turístics

C. VILLAR / R. R.

El govern d’UA rep el suport de Cs i CDA s’absté || L’ajuntament ajorna fins al 2018 la licitació del Palai de Gèu

El ple de Vielha va aprovar ahir la moratòria d’un any a nous pisos de lloguer turístic que impulsa el govern d’Unitat d’Aran (vegeu SEGRE d’ahir) amb el suport de Cs i l’abstenció de CDA. A partir d’ara, el consistori estudiarà com s’ha de regular aquesta activitat des del punt de vista urbanístic i també la possibilitat d’establir uns serveis mínims per a aquests allotjaments més enllà del que exigeix la normativa de la Generalitat. Així ho va explicar l’alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), mentre que el portaveu de CDA, Pau Perdices, es va mostrar disposat a participar en una