La Figa Coll de Dama optarà a la DO aquest any davant d’Europa per obtenir-la a partir de 2018

El departament d’Agricultura ratifica el seu suport als productors en la inauguració de la Fira de la Figa de Alguaire

La Figa Coll de Dama optarà a una denominació d’origen (DO) pròpia a finals d’aquest any davant de la Unió Europea per poder obtenir-la a partir de 2018. Els productors ultimen la seua proposta amb l’assessorament del departament d’Agricultura, que ahir va ratificar el seu suport a aquesta iniciativa durant la inauguració de la Fira de la Figa de Alguaire. El director dels serveis territorials de la conselleria a Lleida, Ferran de Noguera, va subratllar que facilitaran en la mesura possible aquest procés “acompanyant” als productors en la preparació d’informes i la tramitació de la DO en aquesta localitat i uns altres sis municipis veïns del Segrià: Almenar, Rosselló, Vilanova de Segrià, Torrefarrera, La Portella i Benavent. El certamen, que es prolongarà fins avui, inclou 28 estands al pavelló d’Alguaire i 26 parades al recinte exterior.

L’alcalde, Antoni Perea, va destacar la bona afluència de públic, especialment a la tarda. el recinte firal va acollir demostracions culinàries amb plats a base de figues i degustacions. Per la seua part, el Gremi de Forners i Lleida va repartir a la tarda una coca de figues de 25 metres entre els assistents al certamen. Es va dividir en 1.500 racions que van desaparèixer en un tres i no res. Asimimso, hi va haver activitats paral·leles com exhibicions d’oficis tradicionals i de ‘gossos d’atura’.

Per avui està prevista una mostra de vol d’aus rapaces i el públic podrà pujar a un globus aerostàtic captiu. El certamen entregarà el premi Fulla de Figa, que distingeix productors locals; i el Figa d’Alguaire al xef i a l’equip de concina del restaurant La Boscana de Bellvís, amb una estrella Michelin. La fira se celebra en un moment de profunda crisi per al sector de la fruita dolça, amb preus per sota dels costos de producció.

No és el cas de la figa, encara que els productors adverteixen que també en aquest producte el preu per al consumidor, que arriba a superar els 6 euros per quilo, difereix molt dels 1,86 de mitjana que rep l’agricultor. Calculen que el seu marge de benefici se situa, pel cap alt, en 0,66 euros per quilo.