La vall Fosca demana revertir les concessions de centrals hidroelèctriques

Els veïns de la vall Fosca es mobilitzaran el pròxim dia 15 d’octubre a la Central de Capdella per reclamar la reversió de les concessions i la municipalitzaió de les centrals hidroelèctriques. Argumenten que, superats els setanta-cinc anys que estableix la normativa, l’obra de domini públic municipal s’ha de tornar al municipi. Plantegen el retorn de quatre de les cinc centrals que hi ha a la vall Fosca.

La mobilització també vol servir per mostrar el suport als veïns de la vall denunciats i encausats per Endesa. La companyia reclama 1,5 milions d’euros a veïns i a l’ajuntament de la Torre de Capdella. El conflicte entre els veïns i Endesa fa vuit anys que està obert. Els veïns es neguen a pagar aquesta quantitat argumentant una mala facturació i la mala aplicació de l’IVA per part de la companyia.

La convocatòria l’han fet a través d’un vídeo que han penjat a la plataforma YouTube en el qual presenten la vall Fosca i exposen el conflicte amb la companyia Endesa i conviden la gent a unir-se a la manifestació del pròxim dia 15 d’octubre. El col·lectiu explica que van haver de cedir els terrenys comunals per construir la primera central hidroelèctrica i que, per assegurar-se el subministrament elèctric per a ells i per a generacions futures, van firmar un conveni en el qual s’estipulava un preu fix de la llum. Es tracta d’un conveni que data del 1927.