Mor una dona de 89 anys en un incendi a prop de casa seua a Areny

Va patir cremades al 90 per cent del cos i va ser traslladada en estat crític a l’Arnau de Vilanova || Els Bombers van rebre l’avís per un incendi de matolls

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una dona de 89 anys veïna d’Areny de Noguera, a la Ribagorça oscenca, va morir ahir a la matinada al no poder superar les greus cremades que va patir en el 90% del cos, ocasionades per un incendi de matolls a prop de casa seua. Segons van informar els Bombers de la Ribagorça, els fets van tenir lloc passades les 19.30 hores de dijous, quan van rebre un avís per un incendi de vegetació als voltants d’un habitatge situat entre Areny i Cornudella de Valira, un nucli d’aquesta localitat. Els Bombers van desplaçar diverses dotacions fins al lloc i van