UA denuncia el tancament de l’oficina de liquidació d’Aran

El Conselh Generau desmenteix que s’hagi traslladat a la Seu

Unitat d’Aran (UA) va denunciar ahir el tancament de l’oficina liquidadora de l’Agència Tributària a la Val i el seu trasllat a la Seu d’Urgell. Segons la formació, aquesta supressió suposa una retallada de l’autonomia de la Val d’Aran, així com un flagrant incompliment tant de l’Estatut de Catalunya, que diu que “el Conselh Generau d’Aran ha de participar en l’elaboració de les iniciatives normatives que afecten el seu règim especial”, com de la llei d’Aran, en què es recull el principi segons el qual “Aran no pot quedar inclosa en cap divisió territorial ni administrativa que no sigui ella mateixa”. El secretari d’UA, Francés Boya va lamentar “el desmantellament d’aquesta oficina”, que “pot implicar una recentralització de serveis i, per tant, una pèrdua d’autonomia. Amb tot, des del Conselh Generau d’Aran, van desmentir el tancament de l’oficina i el trasllat a la Seu, i van ratificar la vigència del conveni amb l’Agència Tributària per disposar d’una oficina a la Val d’Aran.