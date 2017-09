Alfarràs ja pot rescatar Mitasa

L’ajuntament té el pla d’ús i gestió que permetrà recuperar la nau central, del segle XIX, frenar-ne la degradació i acollir diverses sales || Comptarà amb una extensió de 6,8 hectàrees per habilitar un bosc urbà, una central d’empreses i posar en servei el salt d’aigua

L’equip de govern presentarà aquest pla als grups polítics de l’oposició (PDeCAT, ERC i Mixt), que no veuen aquesta reforma prioritària, la setmana que ve, i, posteriorment, als veïns. Esteve va indicar que les reformes es realitzaran per fases. El més urgent és actuar a la nau central per frenar la degradació i, per fer-ho, s’han sol·licitat a Foment subvencions de l’1% Cultural. També es revertiran els ajuts estatals que arribin per reobrir el salt d’aigua, al centre de la nau principal, i els diners que s’obtinguin per la seua privatització. S’ha de recordar que ja hi ha empreses que