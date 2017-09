Alguaire acull l’espectacle aeri Festa al Cel amb uns seixanta avions

Els organitzadors aconsegueixen tots els permisos i preveuen reunir 8.000 persones els dies 22, 23 i 24 || Participació de les millors patrulles acrobàtiques del món

L’aeroport d’Alguaire serà l’escenari el pròxim cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de setembre, de la Festa al Cel, el festival aeri que es va celebrar durant anys a Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè i que aquest any també va quedar descartat a Santa Susanna per motius de seguretat. El director del festival, Daniel Ventura González, va assegurar ahir que aquesta setmana s’han aconseguit tots els permisos necessaris per a la celebració i la confirmació de la majoria dels assistents. En aquest sentit, va explicar que estan confirmats gairebé setanta avions que formen part de les millors patrulles acrobàtiques del món. L’arribada dels primers pilots està prevista dijous i divendres es faran proves i entrenaments diversos, va assegurar. El certamen espera reunir uns vuit mil aficionats als avions i les acrobàcies aèries.

Al festival participaran avions comercials, històrics, patrulles de reactors, hi haurà exhibicions de vol nocturnes i performances acrobàtiques, entre altres espectacles. Divendres es faran els entrenaments i no serà fins dissabte a la tarda, a partir de les quatre, i diumenge al matí que els espectadors podran disfrutar del festival aeri. El director, Daniel Ventura, va explicar que la previsió és que assisteixin a l’aeroport més de vuit mil persones.

L’entitat organitzadora, l’empresa Estudi Brainstorm, compta amb el suport de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell i la col·laboració de l’aeroport de Lleida-Alguaire. Així mateix, Ventura va destacar que les instal·lacions d’Alguaire reuneixen les condicions de seguretat i accessos idonis per acollir un festival d’aquesta magnitud. L’any 2013, el festival va deixar de fer-se a Barcelona, segons l’organitzador, per qüestions vinculades a Aena i a l’espai aeri de l’aeroport del Prat. Aquell any no es va celebrar i l’any 2014 i el 2015 es va traslladar a la ciutat de Mataró.