Artesa de Segre estrena àrea per a les autocaravanes

El Cuniplec reuneix més de 300 persones al sopar gastronòmic

L’ajuntament d’Artesa de Segre va estrenar ahir la nova àrea d’estacionament per a autocaravanes en una de les entrades del municipi. Concretament, a la zona de l’escola i l’institut de secundària, a la carretera de Montsonís. El pàrquing té una capacitat per a sis vehicles i la possibilitat d’ampliar sis places més, va explicar Àfrica Reig, l’edil de Comerç al consistori d’Artesa.

Així mateix, va assenyalar que la iniciativa d’habilitar aquest espai també està motivada per la petició dels comerciants locals de disposar d’una zona d’estacionament per a aquest tipus de vehicles com a reclam turístic a la zona. A més, el projecte també forma part del projecte de mobilitat que pretén dinamitzar les activitats turístiques al municipi, va explicar Reig.

D’altra banda, el pavelló municipal va acollir ahir a la tarda una nova edició del Cuniplec, la jornada gastronòmica que té com a protagonista l’elaboració de plats amb carn de conill. La jornada va comptar amb una desfilada organitzada per l’associació de comerciants i un sopar popular en el qual el plat principal va ser el conill amb caragols. Reig va explicar que l’objectiu és potenciar el consum de la carn de conill. La festa va finalitzar amb música i ball.