Tírvia tem que una muntanya s’enfonsi sobre l’accés al poble

La Generalitat intervindrà de forma urgent per assegurar-la

© L’accés a Tírvia, on la inclinació d’una torre elèctrica testifica el moviment del pendent.

El pendent d’una muntanya s’esquerda i s’inclina de forma progressiva cap a la carretera que dóna accés a Tírvia. Veïns i consistori temen que despreniments de roques ocasionin danys personals o aïllin el poble de la carretera C-13, el principal eix de comunicació amb l’exterior. “Si cauen roques sobre la calçada, es poden retirar en un parell de dies, a tot estirar”, va explicar l’alcalde, Joan Farrera. “El que més ens preocupa és que alguna d’aquestes pugui caure sobre algú mentre circula per la carretera”, va subratllar.

La Generalitat, per la seua banda, va avançar aquesta setmana que preveu inciar obres en les pròximes setmanes per estabilitzar el pendent de la muntanya i evitar allaus. El departament de Territori i Sostenibilitat va explicar que preveuen destinar uns 300.000 euros en treballs per netejar els talussos, fer caure les roques més inestables de manera controlada i impedir que la resta arribi a desprendre’s mitjançant la instal·lació de malles de seguretat i ancoratges metàl·lics. La conselleria va apuntar que, una vegada iniciada aquesta actuació, s’haurà de completar en un termini aproximat d’un mes i mig.