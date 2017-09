Detingut a Penelles acusat de deu delictes a Lleida, Osca i València

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Penelles (Noguera) el passat 8 de setembre, per requeriment de la Guàrdia Civil d’Osca, a un jove de 23 anys acusat d’haver comès delictes a la comarca del Cinca Mitjà.



Segons la Guàrdia Civil, l’operació es va iniciar després de la comissió de diversos robatoris en zones de camp aïllades del Cinca Mitjà el mes de febrer. En la primera fase de l’operació es va procedir a la detenció d’un jove de 23 anys com a suposat autor d’un delicte de robatori amb força i un altre de furt, ocorreguts pròxims al seu domicili, constant-li al detingut nombrosos antecedents per fets similars.



Després de les fundades sospites de la Guàrdia Civil que apuntaven que el suposat autor podria guardar els efectes sostrets a l’interior del seu domicili, després d’autorització del Jutjat, es va realitzar una entrada i registre al seu habitatge, on es van localitzar nombrosos objectes (maquinària, eines, electrodomèstics, material informàtic, equips de música, telèfons mòbil, etc..), a més de 191 pastilles d’una substància desconeguda.



En no poder acreditar la legal procedència dels objectes localitzats, els agents van intervenir el material i van començar gestions per si haguessin estat sostrets i es van remetre per a anàlisi les pastilles localitzades.



Després de la personació al jutjat del detingut, com suposat autor d’un delicte de robatori amb força i un altre de furt, el mateix va quedar en llibertat amb càrrecs.



De la investigació duta a terme pels agents durant més de sis mesos es va desprendre que els objectes tindrien un valor aproximat de 10.000 euros. A més es va poder determinar que alguns dels efectes havien estat sostrets en robatoris o furts duts a terme en Montsó, Barbastre, Lleida o València, aconseguint localitzar els seus legítims propietaris i després d’una identificació es va procedir a la seua devolució.



Segons la investigació, els fets els va dur a terme el jove detingut al febrer, per la qual cosa es van iniciar gestions per a la localització i detenció del mateix, que es trobava en parador desconegut després de la seua última detenció. Va ser llavors quan, el passat dia 8 de setembre, agents dels Mossos van identificar el jove a Penelles i el van detenir.



El jutge va decretar el seu ingrés a la presó