Intervingudes 181 plantes de marihuana en una finca de Juncosa

REDACCIÓ Actualitzada 18/09/2017 a les 13:50

Els Mossos han denunciat dos joves, veïns de Lleida i Albatàrrec

© Plantes de marihuana a la finca de Juncosa. Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van intervenir dimarts passat 181 plantes i 61 grams de cabdells de marihuana en una finca de la partida de l'Estepa, al terme municipal de Juncosa (Garrigues). Segons la policia, agents van localitzar dos homes a l'explotació, als qui van denunciar penalment com a presumptes responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública. Es tracta d'un veí de Lleida i un altre d'Albatàrrec (Segrià), ambdós de 38 anys i amb nacionalitat espanyola.



La torre on era cultivada la droga és propietat de la mare d'un dels denunciats, segons han explicat els Mossos.