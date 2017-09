El Segarra-Garrigues donarà aigua al regadiu de l’Espluga amb bombatge de plaques solars

Projecte per subministrar el reg de 180 hectàrees de l’Espluga Calba i evitar així el cost energètic || Actualment aquesta col·lectivitat es proveeix d’un aqüífer i cedirà 30 hectàrees al canal

El canal Segarra-Garrigues dotarà d’aigua la colectivitat de regants de l’Espluga Calba i ho farà a través d’un projecte d’impulsió amb bombatge solar. El projecte es troba ara en fase d’informació pública i preveu garantir una dotació de 1.500 metres cúbics d’aigua per hectàrea a l’any a les 180 hectàrees de la col·lectivitat, segons va explicar el president dels regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. La iniciativa vol reduir l’alt cost que suposa una estació de bombatge a la zona substituint-la per una planta d’energia solar, “molt més econòmica i que ens permetrà disposar de l’aigua necessària per mantenir els