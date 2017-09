El Sobirà apuja un 10% la taxa de brossa, sis anys congelada

La mesura no va prosperar al juny arran de la negativa de dos membres del govern || El rebut passarà de 88 a 97 euros

El consell del Sobirà va aprovar divendres passat l’increment lineal del 9,6% de la taxa de recollida d’escombraries, que equival a 8,6 euros anuals, per la qual cosa el rebut anual passarà dels 88,5 euros a superar els 97 euros, segons va explicar el president de l’ens, Carlos Isús. Així mateix, va assegurar que durant els últims sis anys el consell no havia augmentat aquesta taxa i tanmateix “s’ha implantat el porta a porta i assumit l’increment del 250% de l’aportació a l’abocador”, va dir. Isús va assegurar que el rebut no supera els 100 euros anuals i el Sobirà