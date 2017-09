Un incendi calcina una camioneta carregada amb rentadores a Guissona

El foc es va produir ahir al matí en ple centre de la localitat || Va obligar a tallar el carrer i dos dotacions dels Bombers van treballar en l’extinció

Un aparatós incendi va calcinar del tot ahir al matí una camioneta que transportava una dotzena de rentadores a l’interior de Guissona. El foc es va declarar cap a les 9.30 hores, quan el vehicle estava estacionat al costat d’un comerç d’electrodomèstics al carrer Raval Traspalau d’aquesta localitat de la Segarra. Per causes que es desconeixen, el furgó va començar a cremar de manera incontrolada per la part posterior, la qual cosa va obligar els vigilants municipals a tallar el carrer durant més d’una hora.

Els Bombers van activar dos dotacions, una del parc de Guissona i una altra del de Cervera, que van poder sufocar el foc mitjançant escuma. Tanmateix, la virulència de les flames va acabar calcinant pràcticament la totalitat del vehicle i totes les rentadores que transportava. Fins al lloc de l’incendi, que va generar molta expectació entre els veïns de la zona, també va acudir una patrulla dels Mossos d’Esquadra. Els Bombers van aconseguir que l’incendi no es propagués a l’immoble més proper, encara que sí que va afectar els arbres que hi havia més pròxims. Cap persona hi va resultar ferida.