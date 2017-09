Bolca un camió de porcs a Isona i Conca Dellà

Un camió que transportava porcs va bolcar ahir mentre circulava per la C-1412B a Isona i Conca Dellà. Els Bombers van rebre l’avís a les 12.13 hores per un accident en el quilòmetre 33 d’aquesta via. Per causes que es desconeixen, el conductor va perdre el control del vehicle, va acabar bolcant al voral de la carretera i va obrir-se el contenidor que transportava els animals. A causa del sinistre, diversos porcs van quedar escampats per la calçada, cosa que va obligar a tallar el trànsit fins que van poder ser recollits. Malgrat bolcar, el conductor no va patir ferides. Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions de Bombers, així com els Mossos i el SEM.

D’altra banda, un motorista va quedar ferit ahir a l’accidentar-se a la C-13 a Llavorsí. Va ocórrer poc després de les sis de la tarda i va ser evacuat pel SEM a l’hospital de Tremp.