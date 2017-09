Els primers alcaldes rebutgen declarar i el de Mollerussa denuncia indefensió

Critica que el fiscal li va vetar exposar els seus motius i tots mantenen el seu compromís

Els tres primers alcaldes citats a declarar per ordre de la Fiscalia General per col·laborar amb el referèndum són de Lleida i es van negar ahir a declarar a les oficines del fiscal de la Seu i del Superior de Justícia. Van argüir que no fan res de dolent, mentre que van ser advertits que poden cometre fins a tres delictes. Avui en declaren dotze més.

Els alcaldes citats ahir per declarar per la seua col·laboració amb el referèndum de l’1 d’octubre es van negar a respondre les preguntes de la Fiscalia argüint que la seua actuació no és nociva ni delictiva. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, primer diputat que va declarar com a aforat davant de la Fiscalia Superior de Barcelona, va denunciar, a més, indefensió perquè el fiscal no li va donar opció a explicar per què es va negar a declarar, per la qual cosa va rebutjar firmar l’acta de compareixença. “Crec que el fiscal s’extralimita en les seues competències al citar-me perquè hi ha una causa oberta. Això, que és tan senzill, no ho he pogut explicar”, va dir. En aquest sentit, va remarcar que el fet que fos citat des de Fiscalia i no des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya “vulnera els meus drets”. “A partir d’aquí, continuarem amb el compromís que ens hem fixat perquè l’1-O la gent pugui manifestar-se de forma lliure”, va concloure. Solsona va ser acompanyat per veïns i càrrecs del seu partit (PDeCAT) i institucionals. La presidenta del Parlament, Carme Forca-dell, va dir que “si es pensen que amb citacions i querelles als alcaldes pararan el referèndum, estan molt equivocats. L’1-O es votarà gràcies al treball de tothom, sobretot a la voluntat dels ciutadans i ciutadanes que tenen ganes de votar. No sabem què sortirà, però sigui el que sigui els ciutadans d’aquest país hauran guanyat, perquè hauran decidit el seu futur.” Dos hores abans de la declaració de Solsona a la Fiscalia de Barcelona, els alcaldes d’Oliana, Miquel Sala, i el Pont de Suert, José Antonio Troguet, compareixien davant la fiscal de la Seu i van rebutjar declarar. Les citacions, en tots els casos, eren per investigar si incorren en desobediència i prevaricació, i finalment la malversació (que és el delicte que implica fins a 8 anys de presó) ha desaparegut dels escrits de citació.

Els edils van destacar el to cordial de la compareixença, encara que van considerar que “no té sentit”, i van remarcar que la fiscal els va advertir que si col·laboren amb el referèndum de l’1-O i gasten diners públics en això desobeiran l’autoritat, prevaricaran i malversaran. Els van donar a elegir entre castellà o català i després dels primers minuts en què la fiscal traduïa a Troguet la documentació, aquest li va dir que no feia falta que continués traduint i que podia seguir en castellà. Per a avui hi ha citats dotze alcaldes més de Lleida. En principi tots hi acudiran però es negaran a declarar. D’altra banda, el portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, va anunciar que han recorregut l’admissió a tràmit de la querella de la fiscalia contra el president i els consellers per firmar el decret de convocatòria del referèndum.

L’ambient festiu va ser acompanyat d’una nombrosa presència de mitjans de comunicació de tot l’àmbit estatal. Avui hi ha també concentracions convocades de suport als dotze alcaldes de Lleida que acudiran a les citacions del fiscal a Cervera, Lleida i Balaguer.

Veïns del Pla acompanyen el seu alcalde abans d’acudir al fiscal

Marc Solsona va rebre el suport de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, diputats de JxSí com Marta Pascal i Lluís Corominas i el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, així com més d’una cinquantena de veïns de Mollerussa, entre els quals els pares i l’esposa de l’alcalde.