Mollerussa ha expulsat aquest estiu 57 joves de les piscines municipals

El triple que l’any passat, i va optar per aquesta mesura per evitar aldarulls

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Mollerussa va expulsar de les piscines d’estiu 57 joves, el triple que l’any passat. D’aquests, 14 van ser per un període de 3 dies i la resta, per un dia o dos. El consistori va optar per aquesta mesura per frenar així aldarulls a les instal·lacions, que es repeteixen anualment. Així mateix, també va contractar seguretat privada. En tots els casos, el Servei de Mediació Social i Comunitària del consistori va citar el jove expulsat amb la seua família per dur a terme un treball preventiu. Aquestes dades les va donar a conèixer ahir el consistori després de finalitzar la