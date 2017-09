Almenar senyalitza l’accés a l’A-14 pel trànsit

Més dens des de l’entrada en servei

L’ajuntament d’Almenar ha renovat i ampliat la senyalització viària del camí d’enllaç (Camí del Sas) de la població amb l’autovia A-14, ja que la inauguració aquest estiu del tram de l’autovia entre Lleida i Rosselló ha incrementat el trànsit de vehicles que utilitzen aquesta connexió entre Almenar i la capital del Segrià.

Aquesta actuació forma part del programa d’obres previstes per millorar aquest vial, que inclou la millora i eixamplament d’un tram del camí del Sas, aprofitant la possibilitat d’actuar en una zona comunal del municipi.

Així mateix, el consistori ja ha executat aquest any la millora d’un tram de tres-cents metres del carrer Baixada del Calvari, principal accés a la població des de l’autovia A-14. S’ha urbanitzat la vorera dreta i s’han renovat i ampliat les xarxes elèctriques i les xarxes d’aigua. A més, s’ha executat la instal·lació d’una canonada amb més capacitat d’aigua potable entre els nous dipòsits i el poble.

L’obra va servir per col·locar línies elèctriques de baixa tensió i per instal·lar el nou enllumenat a través de columnes de llum i els nous embornals per recollir l’aigua pluvial.