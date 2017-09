El COU del Montsec assolirà enguany els 34.000 visitants

Els turistes generaran un impacte econòmic de 2 milions || El Festival Astronòmic s’amplia a Tremp i hi haurà més actes

El Centre d’Observació de l’Univers (COU) d’Àger preveu superar aquest any els 33.000 visitants, 1.000 més que el 2016, quan es va arribar al rècord absolut en els vuit anys de funcionament del centre. El parc astronòmic del Montsec s’ha convertit en un motor important del turisme astronòmic i això es reflecteix en l’increment de paquets turístics venuts per visitar la zona, que aquest any s’espera que siguin un miler. L’any passat es van vendre 610 paquets.

A més, es calcula que suposaran un retorn econòmic per al territori de dos milions d’euros. Ahir dimecres es va presentar la quarta edició del Festival d’Astronomia del Montsec, que se celebrarà a Àger i Tremp del 12 d’octubre al diumenge 15 amb la programació de divuit activitats per a tota la família, tant diürnes com nocturnes, amb visites, concerts i activitats gastronòmiques. El director científic del parc, Salvador Ribas, va destacar que la conferència inaugural El son a l’Espai es farà a l’Epicentre de Tremp a càrrec de Ramon Estivill.

Els impulsors pretenen arribar als 3.500 visitants. Per aconseguir-ho comptaran amb l’ajuda del presentador del programa de ciència Dinàmiks de TV3, Dani Jiménez, juntament amb activitats culturals i musicals amb els concerts de Judit Nedderman, Xavier Monge i tallers de maridatge de productes de proximitat.