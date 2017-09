En marxa el bus exprés entre Lleida i Alcarràs

21/09/2017

El nou servei triplica l’oferta actual de viatges i incorpora connexió Wifi i premsa gratuïta

© L'acte de presentació del nou servei de bus. Generalitat de Catalunya

El departament de Territori i Sostenibilitat posarà en funcionament el pròxim dilluns 25 de setembre un nou servei de bus exprés, l’e3, que millorarà les prestacions i freqüència de pas de la línia entre Lleida i Alcarràs. El nou servei, que opera Gamon, triplicarà l’oferta actual del corredor.



L’e3 oferirà 15 expedicions d’anada i 15 de tornada, en comptes de les 5 i 4 actuals, de dilluns a divendres. Dues d’aquestes expedicions d’anada i de tornada es prestaran també els dissabtes.



El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat del director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa i de l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, ha presentat aquest dijous la nova línia. Font ha destacat que amb les 30 noves freqüències “podem incrementar en 30.000 els viatges que es fan amb transport públic i això es un petit pas, però imprescindible, per millorar la qualitat de l'aire i seguir lluitant des de Catalunya contra el canvi climàtic”.



Amb el bus exprés Lleida – Alcarràs es reforçaran totes les franges horàries de dilluns a divendres feiners de manera que hi haurà un bus cada hora, tant en un sentit com en l’altre. A més, els horaris estaran coordinats amb la resta del corredor entre Lleida, la Granja d’Escarp i Massalcoreig amb l’objectiu de millorar l’oferta del conjunt.



Els busos exprés ofereixen serveis com vehicles accessibles, premsa gratuïta i connexió Wi-Fi a bord.



Aquesta línia forma part del sistema tarifari integrat de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida.