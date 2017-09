La Fiscalia manté que el jove de la Seu volia matar la seua exparella

Vist per a sentència el judici a l’Audiència i el Ministeri Públic sol·licita una condemna de vint-i-dos anys de presó || L’acusat demana perdó per la seua “imprudència”

La Fiscalia va mantenir ahir l’acusació contra el veí de la Seu d’Urgell jutjat des de dimarts a l’Audiència de Lleida acusat d’encastar voluntàriament el seu vehicle contra un altre a l’N-260 per matar la seua exparella. En l’última jornada de judici, el Ministeri Públic va ratificar la petició que el jove de 24 anys sigui condemnat a 22 anys de presó per intent d’homicidi contra la seua ex i lesionar els ocupants de l’altre vehicle.En l’últim torn de paraula, abans que el judici quedés vist per a sentència, l’acusat va demanar perdó a la seua exparella i als ocupants