El Govern proposa multar amb 2,8 milions Endesa per l'apagada del març en 72 municipis de Lleida

EFE Actualitzada 22/09/2017 a les 18:14

L’expedient imputa a la companyia la interrupció del subministrament elèctric i l’incompliment dels terminis de reposició del servei

© Obres de millora d'Endesa a Montoliu de Segarra Endesa

El departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha proposat sancionar amb 2,8 milions d’euros la companyia elèctrica Endesa per les apagades que el temporal de neu va causar els dies 24, 25, 26 i 27 del març passat, a la província de Lleida.



L’esmentat expedient imputa a la companyia dos infraccions "molt greus": la interrupció del subministrament elèctric i l’incompliment dels terminis de reposició del servei, segons ha informat aquest divendres la Conselleria d’Empresa que dirigeix Santi Vila. L’expedient informatiu conclou que la interrupció del subministrament d’aquells dies va afectar 72 municipis lleidatans, principalment del Pirineu, i a un total de 42.611 usuaris en diferent magnitud.



Aquest fet, assenyala la Generalitat, constitueix una vulneració de la Llei 24/2013 del sector elèctric, ja que el subministrament "només es pot interrompre quan aquesta possibilitat consti al contracte, quan sigui imprescindible per al manteniment i reparació d’instal·lacions, millora del servei o raons de seguretat, o quan ha transcorregut almenys dos mesos des que s’hagi requerit el pagament del servei".



A més, afegeix la Conselleria, la reposició del servei en deu dels municipis va incomplir la Llei 18/2008 de garantia i qualitat del subministrament elèctric, ja que es va excedir el temps establert per a la reposició del 90 % dels usuaris afectats.

L’expedient, a més, descarta que les interrupcions es deguessin a una causa de força major, ja que les condicions meteorològiques no van constituir una situació d’excepcionalitat.



Fonts d’Endesa han confirmat a Efe que la companyia ha rebut l’expedient sancionador i que ho està estudiant per decidir si presenta al·legacions en els propers dies.



A causa d’un temporal de neu, els passats dies 24 i 25 de març es van produir 137 incidents a la xarxa de mitja tensió i 159 en la de baixa tensió de Lleida, que van deixar sense subministrament elèctric un màxim de 17.000 usuaris fins el dia 27.

En total, van caure a terra 8 suports i fins a 5,5 quilòmetres de línies.



La instrucció de l’expedient sancionador preveu l’obertura d’un període d’al·legacions, que la sanció es redueixi en un 20% si l’empresa reconeix voluntàriament la seua responsabilitat i que la sanció es redueixi també en un 20% si la companyia paga la sanció abans de la seua resolució.