Tallada l’A-2 a Ribera d’Ondara al cremar un camió que portava cotxes

Van cremar-se sis dels vuit turismes que transportava || Un tràiler carregat amb 250 vedells va bolcar dimecres a la nit a la carretera N-260 al Pont de Bar

L’incendi d’un tràiler que transportava vehicles va obligar a tallar durant més d’una hora l’A-2 al seu pas per Ribera d’Ondara en direcció a Lleida, la qual cosa va provocar retencions quilomètriques. L’incendi es va declarar a les 14.43 hores, al límit amb la província de Barcelona. El foc es va originar en una de les rodes del remolc, segons van explicar testimonis dels fets. Les flames van calcinar sis dels vuit turismes Audi nous que transportava. Fins al lloc van acudir sis dotacions dels Bombers. Per la seua part, els Mossos van tallar la carretera en direcció a Lleida i van desviar el trànsit per l’N-II. Es van registrar cues de dos quilòmetres. A partir de les 16.09 hores es va reobrir un dels carrils i la circulació no es va restablir completament fins a les 19.00 hores.

D’altra banda, un camió carregat amb 250 vedells va bolcar dimecres a la nit al Pont de Bar. Segons van informar els bombers, els fets van ocórrer a les 22.30 hores a la carretera N-260 en direcció a la Seu. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, el tràiler va sortir de la via i va bolcar. Van morir mig centenar d’animals i el conductor va resultar ferit de caràcter lleu. No hi va haver retencions i van acudir-hi Mossos, Bombers i SEM.