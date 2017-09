Detingut per deixar morir dos cavalls a Menàrguens

La Guàrdia Civil va detenir dilluns el propietari d’una finca de Menàrguens per maltractament animal i cultiu de marihuana. El detingut no havia donat atenció veterinària a dos cavalls, que van ser trobats morts, per malaltia.

El mateix propietari els va dir que els animals feia temps que estaven malalts i que a un dels animals li havia injectat un medicament sense cap tipus de prescripció facultativa. A la finca també es van trobar, amb vida, un cavall, tres burros i cinc ponis i cap dels quals tenia la documentació ni el microxip d’identificació.

Així mateix, els agents van localitzar onze plantes de marihuana que estaven sent conreades en bidons preparats com a testos.