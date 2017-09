Dos ferits greus en una col·lisió a Llardecans

L’accident va causar retencions a la C-12

Dos homes van resultar ahir ferits de gravetat en un accident ocorregut a Llardecans. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els fets es van produir quan passaven pocs minuts de dos quarts de dos del migdia a la carretera C-12 quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, un turisme i una furgoneta van col·lidir, a l’altura del quilòmetre 110, en direcció a Flix. Dos persones, una a cada vehicle, van quedar atrapades, per la qual cosa van necessitar ser alliberades pels bombers, que van desplaçar al lloc set dotacions. Després de ser rescatats, els ferits, dos homes de 28 i 73 anys, van ser atesos pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que després d’estabilitzar-los els van traslladar, un en helicòpter i un altre en una ambulància medicalitzada, a l’Arnau de Vilanova. Al lloc també van actuar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van haver de tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles, la qual cosa va generar retencions de dos quilòmetres. D’altra banda, ahir es va registrar un accident entre un cotxe i un tractor a la població de Gra, a Torrefeta i Florejacs, sense ferits.