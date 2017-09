Mor un senderista al caure des de 400 metres a Mont-rebei

Es tracta d’un jove de 26 anys veí de Tolba || El seu pare va alertar la Guàrdia Civil de matinada quan no va tornar a casa

Efectius del Grup de Rescat i Intervenció a la Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil d’Osca van trobar ahir el cos sense vida d’un excursionista de 26 anys i veí de Tolba, que s’hauria precipitat des d’uns 400 metres a la paret aragonesa de Mont-rebei, al terme municipal de Viacamp i la Llitera.

Segons va informar ahir la Guàrdia Civil, cap a la una de la matinada d’ahir van rebre una trucada a la central 062 a Osca en la qual un home assenyalava que el seu fill havia sortit a fer una ruta per la zona de Mont-rebei i que no havia tornat. De fet, van trobar el seu vehicle aparcat al camí que va cap aquesta ruta. Fins al lloc es van desplaçar el GREIM de Benasc, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Graus i el Seprona de la Guàrdia Civil de Graus. A primera hora del matí, també es va incorporar un helicòpter en la recerca i cap a les 11.30 hores van trobar a la denominada paret d’Aragó, a la cara sud del pic de Montsec, el cos sense vida del jove, que s’havia precipitat des de dalt de la paret per causes que s’investiguen.

Pel que sembla, en aquest mateix lloc va morir el mes d’agost passat un veí de Madrid de cinquanta-cinc anys mentre practicava salt base.