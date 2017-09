Naut Aran estudia també moratòries per a pisos turístics

A petició d’UA, ja que creu que les 800 que hi ha són suficients

L’ajuntament de Naut Aran, governat per CDA, estudiarà aplicar una moratòria d’un o dos anys a la concessió de llicències d’habitatges d’usos turístics, una proposta que parteix de l’oposició (UA) i que va ratificar el ple de dijous passat, segons el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, David Torres. En l’actualitat, n’hi ha al voltant de 800 a tot el municipi i el consistori considera oportú frenar-ne l’expansió. Val a recordar que Vielha ja s’ha donat un termini d’un any per regular els usos turístics respecte a habitatges (vegeu SEGRE del 15).

El ple va aprovar, a més, una modificació del pressupost de 420.000 euros, principalment per fer front a obres a Arties, en concret, al canvi de l’enllumenat públic a la zona de Plaus, el qual suposarà una inversió de 180.000 euros, dels quals la meitat se sufragaran mitjançant l’impost d’activitats econòmiques. En aquesta modificació, el romanent de tresoreria es manté al voltant dels 950.000 euros fins que s’acabi l’exercici. L’oposició també va demanar que es construeixi una residència per a la gent gran.