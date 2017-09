El festival aeri de la Festa al Cel supera totes les expectatives d’aficionats el primer dia

Certamen que vol convertir-se en un referent i celebrar-se cada any a l’aeroport d’Alguaire || Més de 4.000 visitants en la primera jornada i es preveu superar els 10.000 durant el cap de setmana

Més de 4.000 aficionats i amants de l’aviació van poder gaudir durant la jornada d’ahir de la perícia i professionalitat d’alguns dels millors pilots del món en la primera edició de la Festa al Cel que se celebra aquest cap de setmana a l’aeroport d’Alguaire. Els assistents van gaudir de les acrobàcies i representacions aèries que es van executar des de les cinc de la tarda fins passades les vuit del vespre. La Festa al Cel, que fins aquest any se celebrava a Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè, aspira a convertir-se en un certamen anual i especialitzat en aquest tipus d’esdeveniments, que compta amb un nombrós públic a Europa i els Estats Units.

El director del certamen, Daniel Ventura, va destacar que ahir es van superar totes les expectatives de públic aficionat, “que ha omplert tot el pàrquing sent la primera edició d’aquesta festa a Lleida”. En aquest sentit, va assegurar que durant els dos dies de festa es podran superar fàcilment els 10.000 visitants vinguts des de diferents punts del territori, de països europeus i fins i tot dels Estats Units. Unes xifres que “avalen repetir aquesta celebració a Alguaire l’any que ve”, va dir.



Els organitzadors de la prova i pilots van destacar les bones condicions d’Alguaire per al certamen

L’afluència de públic es va traduir en cues de vehicles per arribar a l’aeroport i dificultats per aparcar, encara que molts dels aficionats també van decidir anar pels camins i vies alternatives on es veien perfectament les acrobàcies aèries. L’expectació era màxima i les ganes de veure els pilots era encara més gran especialment per un públic entregat, majoritàriament famílies i grups d’amics, a part dels aficionats a l’aviació que no van deixar de fotografiar durant tota la tarda les diferents actuacions de les patrulles de l’aire més especialitzades, com la Patrulla Àguila de l’Exèrcit espanyol o la Patrulla Francesa i Belga (vegeu el desglossament).

Els millors acròbates aeris van delectar amb figures impossibles

La primera jornada de la Festa al Cel es va iniciar amb els vols de les naus de l’Exèrcit espanyol, Super Saeta Fpac (avió d’entrenament) i dels F-18 Ala 15, un dels més esperats pels presents ahir a l’aeroport d’Alguaire. Aficionats van explicar que aquest certamen ofereix la possibilitat de veure “piruetes úniques impossibles de veure si no és en aquest tipus d’esdeveniments”. La tarda va continuar amb l’exhibició del Boeing Chinook, l’helicòpter que transporta els paracaigudistes que van saltar a les pistes d’aterratge, davant de la mirada sorpresa dels presents. Així mateix, l’espectacle es va animar amb l’exhibició de la Patroulle de France i les seues acrobàcies, i el vol de l’aeronau Harrier II de l’Armada Espanyola, que destaca per la capacitat d’enlairar-se en vertical (VTOL). Tanmateix, el punt àlgid va ser el moment de la Patrulla Águila i les seues acrobàcies en formació que van tenyir el cel amb línies de colors. També va volar un dels F-16 de l’exèrcit belga i els Orlik polonesos. Per avui és previst que els vols s’iniciïn a partir de les 11.00 hores fins a les tres de la tarda, quan tancarà l’espectacle una altra exhibició de la patrulla espanyola.