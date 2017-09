Acordions i ramaderia centren la Fira de Barruera

Unes 2.000 persones visiten l’edició amb cinquanta-quatre expositors || Jornada de portes obertes a l’església de Sant Feliu

Unes 2.000 persones van visitar ahir la Fira de Barruera, en què van participar 54 expositors de la comarca i altres punts del Pirineu en la venda i exposició de productes artesanals així com en la tradicional venda i exposició de bestiar. L’alcalde de la Vall de Boí, Joan Peralada, va destacar la gran afluència de públic animat pel bon temps i els productes que oferien els diferents expositors. La fira va començar amb una jornada matinal de portes obertes a l’església de Sant Feliu de Barruera, Patrimoni Mundial de la Unesco, i amb un taller de titelles per als més petits.

Entre les activitats també va destacar el concurs de Dalladors a mà, amb sis participants. Així mateix, Barruera va acollir aquest cap de setmana la primera trobada d’acordionistes. Al matí hi va haver un taller de música i a la tarda es va fer una demostració de tot el que hi havien après. Aquesta trobada vol donar continuïtat al projecte iniciat per Carlos Fantova (acordionista local) per donar visibilitat i difusió de l’instrument.