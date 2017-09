Passió per l’aeronàutica a Alguaire

La primera edició de la Festa al Cel a Lleida supera les expectatives al congregar 14.000 visitants || L’organització espera repetir l’any vinent davant d’un públic entregat a les acrobàcies

La Festa al Cel ha superat de molt les previsions dels organitzadors i va congregar durant aquest cap de setmana unes 14.000 persones a l’aeroport de Lleida-Alguaire. En la primera edició a les comarques lleidatanes, els organitzadors ja confien a repetir enclavament per a properes edicions arran de la gran resposta del públic i les immillorables condicions de l’aeròdrom lleidatà. Durant la jornada d’ahir, va ser tal l’afluència de persones que hi va haver col·lapse al pàrquing, amb una gran quantitat de vehicles aparcats als camins adjacents. El director del certamen, Daniel Ventura, va destacar que només han tingut un mes per a l’organització i confia que, si hi ha una pròxima edició, s’ampliï l’espai per poder acollir més visitants. Amb tot, Ventura va destacar que “la passió per l’aeronàutica a Catalunya ha quedat mostrada” i fins i tot ha sobrepassat fronteres, amb visitants d’altres països europeus i fins i tot dels Estats Units. La Festa al Cel va comptar amb exhibicions d’una seixantena d’avions militars, civils i històrics de Catalunya, la resta de l’Estat i també de França, Bèlgica, Polònia i el Regne Unit.