Inicien les obres de la variant nord-oest de Balaguer

Actualitzada 26/09/2017 a les 11:48

La nova carretera a la C-12 evitarà el trànsit de pas pel nucli urbà als vehicles que des de Lleida es dirigeixin cap a Àger

© Mapa de la nova variant de Balaguer Generalitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat iniciarà aquest dijous 28 de setembre els treballs previs per a la construcció de la variant nord-oest de Balaguer (C-12), que donarà continuïtat a l’actual variant sud i evitarà el trànsit de pas per l’interior del nucli urbà dels vehicles que, des de Lleida o des d’Alfarràs, es dirigeixin cap a poblacions com les Avellanes o Àger.



Els treballs comporten una inversió de 3,6 milions d’euros i tindran un termini d’execució de set mesos.



La nova carretera, que discorrerà per l’oest del nucli urbà de Balaguer, tindrà una longitud de prop de 2 quilòmetres; s’iniciarà al final de l’actual variant sud de Balaguer i finalitzarà a la C-12, a prop del cementiri municipal.



L’amplada de la carretera serà de 10 metres, formada per una calçada de dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres cadascun.



El traçat parteix de l’encreuament a diferent nivell entre la C-12 i la C-26 (cap a Alfarràs), on finalitza la variant sud de Balaguer, que està format per una rotonda de grans dimensions a nivell del terreny i el tronc de la C-26 que passa aixecat. En concret, un nou braç de la rotonda suposarà el punt inicial de la nova variant que ara es construirà.